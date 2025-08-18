Rohkem infot LPP

Lampapuy hind (LPP)

Lampapuy (LPP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 22:55:05 (UTC+8)

Lampapuy (LPP) hinna teave (USD)

Lampapuy (LPP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LPP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LPPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00939172 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LPP muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +4.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lampapuy (LPP) – turuteave

Lampapuy praegune turukapitalisatsioon on $ 7.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LPP ringlev varu on 500.00M, mille koguvaru on 500000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.21K.

Lampapuy (LPP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Lampapuy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lampapuy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lampapuy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lampapuy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+11.53%
60 päeva$ 0+23.63%
90 päeva$ 0--

Mis on Lampapuy (LPP)

Lampapuy - the First Community owned Project Lampapuy is the way to express humor, creativity, and social commentary through $LPP Mission: Lampapuy, on a mission to become the Solana community's beacon, is embarking on a grand journey to becoming the ONE and ONLY Solana Community Coin. Vision: We envision Lampapuy as a community project where we make $LPP a Utility and Governance Coin. We plan to either build new projects from scratch or acquire failed projects and relaunch them as part of the Lampapuy Ecosystem. This includes DEX, NFT Marketplace, Domain Name Service, Staking, Launchpad, Gaming, and more.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Lampapuy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lampapuy (LPP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lampapuy (LPP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lampapuy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lampapuy hinna ennustust kohe!

LPP kohalike valuutade suhtes

Lampapuy (LPP) tokenoomika

Lampapuy (LPP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LPP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lampapuy (LPP) kohta

Kui palju on Lampapuy (LPP) tänapäeval väärt?
Reaalajas LPP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LPP/USD hind?
Praegune hind LPP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lampapuy turukapitalisatsioon?
LPP turukapitalisatsioon on $ 7.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LPP ringlev varu?
LPP ringlev varu on 500.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LPP (ATH) hind?
LPP saavutab ATH hinna summas 0.00939172 USD.
Mis oli kõigi aegade LPP madalaim (ATL) hind?
LPP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LPP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LPP kauplemismaht on -- USD.
Kas LPP sel aastal kõrgemale ka suundub?
LPP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LPP hinna ennustust.
Lampapuy (LPP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

