Mis on Lampapuy (LPP)

Lampapuy - the First Community owned Project Lampapuy is the way to express humor, creativity, and social commentary through $LPP Mission: Lampapuy, on a mission to become the Solana community's beacon, is embarking on a grand journey to becoming the ONE and ONLY Solana Community Coin. Vision: We envision Lampapuy as a community project where we make $LPP a Utility and Governance Coin. We plan to either build new projects from scratch or acquire failed projects and relaunch them as part of the Lampapuy Ecosystem. This includes DEX, NFT Marketplace, Domain Name Service, Staking, Launchpad, Gaming, and more.

Üksuse Lampapuy (LPP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lampapuy (LPP) kohta Kui palju on Lampapuy (LPP) tänapäeval väärt? Reaalajas LPP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LPP/USD hind? $ 0 . Milline on Lampapuy turukapitalisatsioon? LPP turukapitalisatsioon on $ 7.21K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LPP ringlev varu? LPP ringlev varu on 500.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LPP (ATH) hind? LPP saavutab ATH hinna summas 0.00939172 USD . Mis oli kõigi aegade LPP madalaim (ATL) hind? LPP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LPP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LPP kauplemismaht on -- USD .

