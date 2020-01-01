Lamas Finance (LMF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lamas Finance (LMF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lamas Finance (LMF) teave Lamas Finance serves as a true-DApp-game hub built on Solana, delivering genuine blockchain gaming experiences while also providing the opportunity to benefit from essential DeFi functions and stunning NFT collections. Ametlik veebisait: https://lamas.co/ Valge raamat: https://www.lamas.co/pdf/Whitepaper%202.5.pdf Ostke LMF kohe!

Lamas Finance (LMF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lamas Finance (LMF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 46.39K Koguvaru: $ 7.36M Ringlev varu: $ 7.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 46.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.44 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00606323 Praegune hind: $ 0.00630766 Lisateave Lamas Finance (LMF) hinna kohta

Lamas Finance (LMF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lamas Finance (LMF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LMF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LMF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LMF tokeni tokenoomikat, avastage LMF tokeni reaalajas hinda!

LMF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LMF võiks suunduda? Meie LMF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LMF tokeni hinna ennustust kohe!

