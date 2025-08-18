Rohkem infot LMF

LMF Hinnainfo

LMF Valge raamat

LMF Ametlik veebisait

LMF Tokenoomika

LMF Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Lamas Finance logo

Lamas Finance hind (LMF)

Loendis mitteolevad

1 LMF/USD reaalajas hind:

$0.00638445
$0.00638445$0.00638445
-7.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Lamas Finance (LMF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:48:54 (UTC+8)

Lamas Finance (LMF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00629245
$ 0.00629245$ 0.00629245
24 h madal
$ 0.0069566
$ 0.0069566$ 0.0069566
24 h kõrge

$ 0.00629245
$ 0.00629245$ 0.00629245

$ 0.0069566
$ 0.0069566$ 0.0069566

$ 1.44
$ 1.44$ 1.44

$ 0.00611687
$ 0.00611687$ 0.00611687

-0.19%

-8.19%

-6.35%

-6.35%

Lamas Finance (LMF) reaalajas hind on $0.00636115. Viimase 24 tunni jooksul LMF kaubeldud madalaim $ 0.00629245 ja kõrgeim $ 0.0069566 näitab aktiivset turu volatiivsust. LMFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.44 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00611687.

Lüliajalise tootluse osas on LMF muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -8.19% 24 tunni vältel -6.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lamas Finance (LMF) – turuteave

$ 46.98K
$ 46.98K$ 46.98K

--
----

$ 46.98K
$ 46.98K$ 46.98K

7.36M
7.36M 7.36M

7,358,475.769987161
7,358,475.769987161 7,358,475.769987161

Lamas Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 46.98K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LMF ringlev varu on 7.36M, mille koguvaru on 7358475.769987161. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 46.98K.

Lamas Finance (LMF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Lamas Finance ja USD hinnamuutus $ -0.000567714406470875.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lamas Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0017448481.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lamas Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0012743457.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lamas Finance ja USD hinnamuutus $ -0.003061458420942748.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000567714406470875-8.19%
30 päeva$ -0.0017448481-27.42%
60 päeva$ -0.0012743457-20.03%
90 päeva$ -0.003061458420942748-32.49%

Mis on Lamas Finance (LMF)

Lamas Finance serves as a true-DApp-game hub built on Solana, delivering genuine blockchain gaming experiences while also providing the opportunity to benefit from essential DeFi functions and stunning NFT collections.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Lamas Finance (LMF) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Lamas Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lamas Finance (LMF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lamas Finance (LMF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lamas Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lamas Finance hinna ennustust kohe!

LMF kohalike valuutade suhtes

Lamas Finance (LMF) tokenoomika

Lamas Finance (LMF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LMF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lamas Finance (LMF) kohta

Kui palju on Lamas Finance (LMF) tänapäeval väärt?
Reaalajas LMF hind USD on 0.00636115 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LMF/USD hind?
Praegune hind LMF/USD on $ 0.00636115. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lamas Finance turukapitalisatsioon?
LMF turukapitalisatsioon on $ 46.98K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LMF ringlev varu?
LMF ringlev varu on 7.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LMF (ATH) hind?
LMF saavutab ATH hinna summas 1.44 USD.
Mis oli kõigi aegade LMF madalaim (ATL) hind?
LMF nägi ATL hinda summas 0.00611687 USD.
Milline on LMF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LMF kauplemismaht on -- USD.
Kas LMF sel aastal kõrgemale ka suundub?
LMF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LMF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:48:54 (UTC+8)

Lamas Finance (LMF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.