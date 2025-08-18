Rohkem infot LAMA

LAMA Hinnainfo

LAMA Ametlik veebisait

LAMA Tokenoomika

LAMA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Lama logo

Lama hind (LAMA)

Loendis mitteolevad

1 LAMA/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Lama (LAMA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:54:57 (UTC+8)

Lama (LAMA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0000198
$ 0.0000198$ 0.0000198

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.27%

+0.27%

Lama (LAMA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul LAMA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LAMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0000198 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LAMA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +0.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lama (LAMA) – turuteave

$ 25.61K
$ 25.61K$ 25.61K

--
----

$ 25.61K
$ 25.61K$ 25.61K

99.18B
99.18B 99.18B

99,182,054,568.10876
99,182,054,568.10876 99,182,054,568.10876

Lama praegune turukapitalisatsioon on $ 25.61K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LAMA ringlev varu on 99.18B, mille koguvaru on 99182054568.10876. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.61K.

Lama (LAMA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Lama ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Lama ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Lama ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Lama ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-0.47%
60 päeva$ 0+24.37%
90 päeva$ 0--

Mis on Lama (LAMA)

LAMA is community token on AVAX. We spread the llama vibe across the chain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Lama (LAMA) allikas

Ametlik veebisait

Lama hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lama (LAMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lama (LAMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lama nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lama hinna ennustust kohe!

LAMA kohalike valuutade suhtes

Lama (LAMA) tokenoomika

Lama (LAMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LAMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lama (LAMA) kohta

Kui palju on Lama (LAMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas LAMA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LAMA/USD hind?
Praegune hind LAMA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lama turukapitalisatsioon?
LAMA turukapitalisatsioon on $ 25.61K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LAMA ringlev varu?
LAMA ringlev varu on 99.18B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LAMA (ATH) hind?
LAMA saavutab ATH hinna summas 0.0000198 USD.
Mis oli kõigi aegade LAMA madalaim (ATL) hind?
LAMA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LAMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LAMA kauplemismaht on -- USD.
Kas LAMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
LAMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LAMA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:54:57 (UTC+8)

Lama (LAMA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.