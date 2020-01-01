Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Laine Staked SOL (LAINESOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Laine Staked SOL (LAINESOL) teave A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards. Ametlik veebisait: https://stake.laine.one Ostke LAINESOL kohe!

Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Laine Staked SOL (LAINESOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 29.66M $ 29.66M $ 29.66M Koguvaru: $ 130.36K $ 130.36K $ 130.36K Ringlev varu: $ 130.36K $ 130.36K $ 130.36K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 29.66M $ 29.66M $ 29.66M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1,044.04 $ 1,044.04 $ 1,044.04 Kõigi aegade madalaim: $ 8.18 $ 8.18 $ 8.18 Praegune hind: $ 227.5 $ 227.5 $ 227.5 Lisateave Laine Staked SOL (LAINESOL) hinna kohta

Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LAINESOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LAINESOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LAINESOL tokeni tokenoomikat, avastage LAINESOL tokeni reaalajas hinda!

LAINESOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LAINESOL võiks suunduda? Meie LAINESOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LAINESOL tokeni hinna ennustust kohe!

