1 LAINESOL/USD reaalajas hind:

$231.17
$231.17
-3.30%1D
USD
Laine Staked SOL (LAINESOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:29:26 (UTC+8)

Laine Staked SOL (LAINESOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 231.17
$ 231.17
24 h madal
$ 243.9
$ 243.9
24 h kõrge

$ 231.17
$ 231.17

$ 243.9
$ 243.9

$ 1,044.04
$ 1,044.04

$ 8.18
$ 8.18

-0.97%

-3.36%

+0.49%

+0.49%

Laine Staked SOL (LAINESOL) reaalajas hind on $231.17. Viimase 24 tunni jooksul LAINESOL kaubeldud madalaim $ 231.17 ja kõrgeim $ 243.9 näitab aktiivset turu volatiivsust. LAINESOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,044.04 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 8.18.

Lüliajalise tootluse osas on LAINESOL muutunud -0.97% viimase tunni jooksul, -3.36% 24 tunni vältel +0.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Laine Staked SOL (LAINESOL) – turuteave

$ 30.13M
$ 30.13M

--
--

$ 30.13M
$ 30.13M

130.36K
130.36K

130,355.58
130,355.58

Laine Staked SOL praegune turukapitalisatsioon on $ 30.13M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LAINESOL ringlev varu on 130.36K, mille koguvaru on 130355.58. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.13M.

Laine Staked SOL (LAINESOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Laine Staked SOL ja USD hinnamuutus $ -8.0536583430674.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Laine Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +10.6512039840.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Laine Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +64.1616496060.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Laine Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +22.39862171976269.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -8.0536583430674-3.36%
30 päeva$ +10.6512039840+4.61%
60 päeva$ +64.1616496060+27.76%
90 päeva$ +22.39862171976269+10.73%

Mis on Laine Staked SOL (LAINESOL)

A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Laine Staked SOL (LAINESOL) allikas

Ametlik veebisait

Laine Staked SOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Laine Staked SOL (LAINESOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Laine Staked SOL (LAINESOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Laine Staked SOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Laine Staked SOL hinna ennustust kohe!

LAINESOL kohalike valuutade suhtes

Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenoomika

Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LAINESOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Laine Staked SOL (LAINESOL) kohta

Kui palju on Laine Staked SOL (LAINESOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas LAINESOL hind USD on 231.17 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LAINESOL/USD hind?
Praegune hind LAINESOL/USD on $ 231.17. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Laine Staked SOL turukapitalisatsioon?
LAINESOL turukapitalisatsioon on $ 30.13M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LAINESOL ringlev varu?
LAINESOL ringlev varu on 130.36K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LAINESOL (ATH) hind?
LAINESOL saavutab ATH hinna summas 1,044.04 USD.
Mis oli kõigi aegade LAINESOL madalaim (ATL) hind?
LAINESOL nägi ATL hinda summas 8.18 USD.
Milline on LAINESOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LAINESOL kauplemismaht on -- USD.
Kas LAINESOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
LAINESOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LAINESOL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:29:26 (UTC+8)

Laine Staked SOL (LAINESOL) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.