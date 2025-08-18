Mis on Laine Staked SOL (LAINESOL)

A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards.

Laine Staked SOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Laine Staked SOL (LAINESOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Laine Staked SOL (LAINESOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Laine Staked SOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenoomika

Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LAINESOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Laine Staked SOL (LAINESOL) kohta Kui palju on Laine Staked SOL (LAINESOL) tänapäeval väärt? Reaalajas LAINESOL hind USD on 231.17 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LAINESOL/USD hind? $ 231.17 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LAINESOL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Laine Staked SOL turukapitalisatsioon? LAINESOL turukapitalisatsioon on $ 30.13M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LAINESOL ringlev varu? LAINESOL ringlev varu on 130.36K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LAINESOL (ATH) hind? LAINESOL saavutab ATH hinna summas 1,044.04 USD . Mis oli kõigi aegade LAINESOL madalaim (ATL) hind? LAINESOL nägi ATL hinda summas 8.18 USD . Milline on LAINESOL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LAINESOL kauplemismaht on -- USD . Kas LAINESOL sel aastal kõrgemale ka suundub? LAINESOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LAINESOL hinna ennustust

