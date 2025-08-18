LABEL AI hind (LBL)
-0.19%
-1.24%
+0.40%
+0.40%
LABEL AI (LBL) reaalajas hind on $0.00132162. Viimase 24 tunni jooksul LBL kaubeldud madalaim $ 0.00132046 ja kõrgeim $ 0.00137799 näitab aktiivset turu volatiivsust. LBLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04601612 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00107922.
Lüliajalise tootluse osas on LBL muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -1.24% 24 tunni vältel +0.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LABEL AI praegune turukapitalisatsioon on $ 3.58M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LBL ringlev varu on 2.71B, mille koguvaru on 2931909687.57. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.88M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse LABEL AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LABEL AI ja USD hinnamuutus $ -0.0000102568.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LABEL AI ja USD hinnamuutus $ -0.0000607554.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LABEL AI ja USD hinnamuutus $ -0.0002188135852780896.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-1.24%
|30 päeva
|$ -0.0000102568
|-0.77%
|60 päeva
|$ -0.0000607554
|-4.59%
|90 päeva
|$ -0.0002188135852780896
|-14.20%
LABEL is an unparalleled NFT infrastructure built on top of Ethereum Network, powered by LBL utility and governance token with a unified goal to establish a fair profit-sharing ecosystem with the permissionless integration of IP rights. LABEL provides a decentralized P2P incubating platform to invest in world-class entertainment-education content through the DAO voting system to further allow contributors to claim profits through the NFT shareholding mechanism. The LABEL platform builds up an ecosystem that establishes a fair and decentralized incubating system, that purports to provide the content creators in the MOOC industry easier access to the investment, promotion and distribution of their IP rights, hence aims to improve an unfair profit structure that exists in the sphere, striving to prevent copyright infringement cases across the industry. The revolutionary funding access for the content creators and the investors presented in the P2P incubating system of the LABEL Foundation is an essential pillar that is bind to bring the next level of adoption to the NFTs, by allowing the diverse content creators to NFTize their IP rights to allow the investors to fund the prospective courses, that can become the most profitable and influential one in the LABEL’s platform. The capitalization on these IP rights can be accessed by the LBL Holders that will stake their tokens in the DAO governance mechanism in order to be able to vote on which course will get to register and get the financing in the LABEL’s ecosystem.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
LABEL AI (LBL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LBL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
