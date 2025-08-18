Mis on LABEL AI (LBL)

LABEL is an unparalleled NFT infrastructure built on top of Ethereum Network, powered by LBL utility and governance token with a unified goal to establish a fair profit-sharing ecosystem with the permissionless integration of IP rights. LABEL provides a decentralized P2P incubating platform to invest in world-class entertainment-education content through the DAO voting system to further allow contributors to claim profits through the NFT shareholding mechanism. The LABEL platform builds up an ecosystem that establishes a fair and decentralized incubating system, that purports to provide the content creators in the MOOC industry easier access to the investment, promotion and distribution of their IP rights, hence aims to improve an unfair profit structure that exists in the sphere, striving to prevent copyright infringement cases across the industry. The revolutionary funding access for the content creators and the investors presented in the P2P incubating system of the LABEL Foundation is an essential pillar that is bind to bring the next level of adoption to the NFTs, by allowing the diverse content creators to NFTize their IP rights to allow the investors to fund the prospective courses, that can become the most profitable and influential one in the LABEL’s platform. The capitalization on these IP rights can be accessed by the LBL Holders that will stake their tokens in the DAO governance mechanism in order to be able to vote on which course will get to register and get the financing in the LABEL’s ecosystem.

LABEL AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on LABEL AI (LBL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LABEL AI (LBL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LABEL AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

LBL kohalike valuutade suhtes

LABEL AI (LBL) tokenoomika

LABEL AI (LBL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LBL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LABEL AI (LBL) kohta Kui palju on LABEL AI (LBL) tänapäeval väärt? Reaalajas LBL hind USD on 0.00132162 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LBL/USD hind? $ 0.00132162 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LBL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on LABEL AI turukapitalisatsioon? LBL turukapitalisatsioon on $ 3.58M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LBL ringlev varu? LBL ringlev varu on 2.71B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LBL (ATH) hind? LBL saavutab ATH hinna summas 0.04601612 USD . Mis oli kõigi aegade LBL madalaim (ATL) hind? LBL nägi ATL hinda summas 0.00107922 USD . Milline on LBL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LBL kauplemismaht on -- USD . Kas LBL sel aastal kõrgemale ka suundub? LBL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LBL hinna ennustust

