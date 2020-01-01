Labda (LAB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Labda (LAB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Labda (LAB) teave Labda is a decentralized platform designed to connect researchers with contributors interested in funding scientific projects. Operating on blockchain, Labda creates a transparent and collaborative ecosystem where researchers can share their projects, secure funding in Labda tokens or ETH, and execute their work. Each project is assigned a cost in "Research Points," directly tied to the value of Labda tokens or ETH, ensuring clarity in funding requirements. The platform integrates a Proof of Stake (PoS) mechanism, allowing validators to maintain the blockchain's security and efficiency by staking tokens. Validators earn rewards for their participation, incentivizing active involvement. Additionally, Labda introduces blockchain scientists who solve specific challenges posed by researchers, earning Research Points as compensation. Labda's mission is to address inefficiencies in traditional scientific funding by democratizing access to resources and fostering innovation. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency, promotes collaboration, and accelerates scientific progress. Ametlik veebisait: https://www.labda.org/ Valge raamat: https://labda.gitbook.io/introduction

Labda (LAB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Labda (LAB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.82K $ 28.82K $ 28.82K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.82K $ 28.82K $ 28.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03628371 $ 0.03628371 $ 0.03628371 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00028822 $ 0.00028822 $ 0.00028822 Lisateave Labda (LAB) hinna kohta

Labda (LAB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Labda (LAB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LAB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LAB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LAB tokeni tokenoomikat, avastage LAB tokeni reaalajas hinda!

LAB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LAB võiks suunduda? Meie LAB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

