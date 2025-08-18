Rohkem infot FRXUSD

L2 Standard Bridged frxUSD

L2 Standard Bridged frxUSD hind (FRXUSD)

Loendis mitteolevad

1 FRXUSD/USD reaalajas hind:

$0.996445
$0.996445
-0.50%1D
USD
L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:29:16 (UTC+8)

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.991326
$ 0.991326
24 h madal
$ 1.009
$ 1.009
24 h kõrge

$ 0.991326
$ 0.991326

$ 1.009
$ 1.009

$ 1.047
$ 1.047

$ 0.968341
$ 0.968341

-0.21%

-0.53%

-0.71%

-0.71%

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) reaalajas hind on $0.996424. Viimase 24 tunni jooksul FRXUSD kaubeldud madalaim $ 0.991326 ja kõrgeim $ 1.009 näitab aktiivset turu volatiivsust. FRXUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.047 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.968341.

Lüliajalise tootluse osas on FRXUSD muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -0.53% 24 tunni vältel -0.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) – turuteave

$ 94.52M
$ 94.52M

--
----

$ 94.52M
$ 94.52M

94.76M
94.76M

94,764,513.10769281
94,764,513.10769281

L2 Standard Bridged frxUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 94.52M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FRXUSD ringlev varu on 94.76M, mille koguvaru on 94764513.10769281. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 94.52M.

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse L2 Standard Bridged frxUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0053738184109506.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse L2 Standard Bridged frxUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0076262307.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse L2 Standard Bridged frxUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0022281037.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse L2 Standard Bridged frxUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0050320473333018.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0053738184109506-0.53%
30 päeva$ -0.0076262307-0.76%
60 päeva$ -0.0022281037-0.22%
90 päeva$ -0.0050320473333018-0.50%

Mis on L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD)

L2 Standard Bridged frxUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida L2 Standard Bridged frxUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) tokenoomika

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRXUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) kohta

Kui palju on L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas FRXUSD hind USD on 0.996424 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FRXUSD/USD hind?
Praegune hind FRXUSD/USD on $ 0.996424. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on L2 Standard Bridged frxUSD turukapitalisatsioon?
FRXUSD turukapitalisatsioon on $ 94.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FRXUSD ringlev varu?
FRXUSD ringlev varu on 94.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRXUSD (ATH) hind?
FRXUSD saavutab ATH hinna summas 1.047 USD.
Mis oli kõigi aegade FRXUSD madalaim (ATL) hind?
FRXUSD nägi ATL hinda summas 0.968341 USD.
Milline on FRXUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FRXUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas FRXUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
FRXUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRXUSD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:29:16 (UTC+8)

L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.