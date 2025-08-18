Rohkem infot KZL

kzl logo

kzl hind (KZL)

Loendis mitteolevad

1 KZL/USD reaalajas hind:

--
----
-6.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
kzl (KZL) reaalajas hinnagraafik
kzl (KZL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00960094
$ 0.00960094$ 0.00960094

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.55%

+0.77%

+0.77%

kzl (KZL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KZL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KZLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00960094 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KZL muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.55% 24 tunni vältel +0.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

kzl (KZL) – turuteave

$ 39.31K
$ 39.31K$ 39.31K

--
----

$ 39.31K
$ 39.31K$ 39.31K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,657.35
999,995,657.35 999,995,657.35

kzl praegune turukapitalisatsioon on $ 39.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KZL ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999995657.35. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 39.31K.

kzl (KZL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse kzl ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse kzl ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse kzl ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse kzl ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.55%
30 päeva$ 0-2.71%
60 päeva$ 0+12.76%
90 päeva$ 0--

Mis on kzl (KZL)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

kzl hinna ennustus (USD)

Kui palju on kzl (KZL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie kzl (KZL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida kzl nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake kzl hinna ennustust kohe!

KZL kohalike valuutade suhtes

kzl (KZL) tokenoomika

kzl (KZL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KZL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse kzl (KZL) kohta

Kui palju on kzl (KZL) tänapäeval väärt?
Reaalajas KZL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KZL/USD hind?
Praegune hind KZL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on kzl turukapitalisatsioon?
KZL turukapitalisatsioon on $ 39.31K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KZL ringlev varu?
KZL ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KZL (ATH) hind?
KZL saavutab ATH hinna summas 0.00960094 USD.
Mis oli kõigi aegade KZL madalaim (ATL) hind?
KZL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KZL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KZL kauplemismaht on -- USD.
Kas KZL sel aastal kõrgemale ka suundub?
KZL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KZL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.