Kyros Restaked SOL (KYSOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kyros Restaked SOL (KYSOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kyros Restaked SOL (KYSOL) teave Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token. Ametlik veebisait: https://kyros.fi

Kyros Restaked SOL (KYSOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kyros Restaked SOL (KYSOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 35.44M Koguvaru: $ 159.92K Ringlev varu: $ 159.92K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 344.77 Kõigi aegade madalaim: $ 25.15 Praegune hind: $ 221.54

Kyros Restaked SOL (KYSOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kyros Restaked SOL (KYSOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KYSOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KYSOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KYSOL tokeni tokenoomikat, avastage KYSOL tokeni reaalajas hinda!

KYSOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KYSOL võiks suunduda? Meie KYSOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KYSOL tokeni hinna ennustust kohe!

