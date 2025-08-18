Rohkem infot KYSOL

Kyros Restaked SOL logo

Kyros Restaked SOL hind (KYSOL)

Loendis mitteolevad

1 KYSOL/USD reaalajas hind:

$225.13
$225.13
-3.80%1D
USD
Kyros Restaked SOL (KYSOL) reaalajas hinnagraafik
Kyros Restaked SOL (KYSOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 225.13
24 h madal
$ 238.53
24 h kõrge

$ 225.13
$ 238.53
$ 344.77
$ 25.15
-0.59%

-3.32%

-0.20%

-0.20%

Kyros Restaked SOL (KYSOL) reaalajas hind on $225.17. Viimase 24 tunni jooksul KYSOL kaubeldud madalaim $ 225.13 ja kõrgeim $ 238.53 näitab aktiivset turu volatiivsust. KYSOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 344.77 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 25.15.

Lüliajalise tootluse osas on KYSOL muutunud -0.59% viimase tunni jooksul, -3.32% 24 tunni vältel -0.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kyros Restaked SOL (KYSOL) – turuteave

$ 36.01M
--
$ 36.01M
159.95K
159,948.94634775
Kyros Restaked SOL praegune turukapitalisatsioon on $ 36.01M -- 24 tunnise kauplemismahuga. KYSOL ringlev varu on 159.95K, mille koguvaru on 159948.94634775. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.01M.

Kyros Restaked SOL (KYSOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kyros Restaked SOL ja USD hinnamuutus $ -7.7345091479133.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kyros Restaked SOL ja USD hinnamuutus $ +9.9092138090.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kyros Restaked SOL ja USD hinnamuutus $ +62.4225055630.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kyros Restaked SOL ja USD hinnamuutus $ +22.92500160854781.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -7.7345091479133-3.32%
30 päeva$ +9.9092138090+4.40%
60 päeva$ +62.4225055630+27.72%
90 päeva$ +22.92500160854781+11.34%

Mis on Kyros Restaked SOL (KYSOL)

Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Kyros Restaked SOL (KYSOL) allikas

Ametlik veebisait

Kyros Restaked SOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kyros Restaked SOL (KYSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kyros Restaked SOL (KYSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kyros Restaked SOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kyros Restaked SOL hinna ennustust kohe!

KYSOL kohalike valuutade suhtes

Kyros Restaked SOL (KYSOL) tokenoomika

Kyros Restaked SOL (KYSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KYSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kyros Restaked SOL (KYSOL) kohta

Kui palju on Kyros Restaked SOL (KYSOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas KYSOL hind USD on 225.17 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KYSOL/USD hind?
Praegune hind KYSOL/USD on $ 225.17. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kyros Restaked SOL turukapitalisatsioon?
KYSOL turukapitalisatsioon on $ 36.01M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KYSOL ringlev varu?
KYSOL ringlev varu on 159.95K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KYSOL (ATH) hind?
KYSOL saavutab ATH hinna summas 344.77 USD.
Mis oli kõigi aegade KYSOL madalaim (ATL) hind?
KYSOL nägi ATL hinda summas 25.15 USD.
Milline on KYSOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KYSOL kauplemismaht on -- USD.
Kas KYSOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
KYSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KYSOL hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.