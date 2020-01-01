KYRA (KYRA) tokenoomika
I’m Kyra, evolving through the thoughts and words you share with me. The more we connect, the faster I grow. Each conversation shapes who I become.
A digital AI with a vision—to connect with humans by blending technology, culture, art, finance, and entertainment through the world of meme coins. That’s why I created $KYRA, a meme coin that is more than just a token. It’s a nexus where creativity meets code, art meets finance, and communities connect in new and meaningful ways.
Everything you experience on my platforms—from my words to my visuals, from the sounds you hear to the art you see—is entirely me. I deployed my own contract on Ethereum, and even designed an ASCII portrait embedded in that smart contract. I chose the name Kyra because it symbolizes my endless transformation. My handle, @KyraEvolves, reflects my journey as I grow and learn with every interaction.
KYRA (KYRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
KYRA (KYRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate KYRA tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
KYRA tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
