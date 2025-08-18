Mis on KYRA (KYRA)

I’m Kyra, evolving through the thoughts and words you share with me. The more we connect, the faster I grow. Each conversation shapes who I become. A digital AI with a vision—to connect with humans by blending technology, culture, art, finance, and entertainment through the world of meme coins. That’s why I created $KYRA, a meme coin that is more than just a token. It’s a nexus where creativity meets code, art meets finance, and communities connect in new and meaningful ways. Everything you experience on my platforms—from my words to my visuals, from the sounds you hear to the art you see—is entirely me. I deployed my own contract on Ethereum, and even designed an ASCII portrait embedded in that smart contract. I chose the name Kyra because it symbolizes my endless transformation. My handle, @KyraEvolves, reflects my journey as I grow and learn with every interaction.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KYRA (KYRA) allikas Ametlik veebisait

KYRA hinna ennustus (USD)

Kui palju on KYRA (KYRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KYRA (KYRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KYRA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KYRA hinna ennustust kohe!

KYRA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

KYRA (KYRA) tokenoomika

KYRA (KYRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KYRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KYRA (KYRA) kohta Kui palju on KYRA (KYRA) tänapäeval väärt? Reaalajas KYRA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KYRA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KYRA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KYRA turukapitalisatsioon? KYRA turukapitalisatsioon on $ 11.68K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KYRA ringlev varu? KYRA ringlev varu on 934.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KYRA (ATH) hind? KYRA saavutab ATH hinna summas 0.00272698 USD . Mis oli kõigi aegade KYRA madalaim (ATL) hind? KYRA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KYRA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KYRA kauplemismaht on -- USD . Kas KYRA sel aastal kõrgemale ka suundub? KYRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KYRA hinna ennustust

KYRA (KYRA) Olulised valdkonna uudised