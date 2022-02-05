Kylacoin (KCN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kylacoin (KCN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kylacoin (KCN) teave What is Kylacoin Kylacoin is a layer 1 blockchain ecosystem with a store of value that promotes scalability and interoperability. What makes Kylacoin unique? Kylacoin promotes scalability and interoperability with a block time of 60 seconds, guaranteeing transactions, and the most secure hash algorithm, SHA3d. Kylacoin was started with a fair launch, no premine, and no ICO. History of your project. The development of Kylacoin started in December 2021, and the chain started working on February 5, 2022. Right after that, we announced the project on Bitcointalk. What’s next for your project? We're going to develop lite wallets for mobile and other platforms, and we're going to develop a token system on the chain with the help of a strong scripting language. Ametlik veebisait: https://kylacoin.com/ Valge raamat: https://kylacoin.com/kylacoin_whitepaper.pdf Ostke KCN kohe!

Kylacoin (KCN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kylacoin (KCN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 90.30K $ 90.30K $ 90.30K Koguvaru: $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K Ringlev varu: $ 7.48K $ 7.48K $ 7.48K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 253.54K $ 253.54K $ 253.54K Kõigi aegade kõrgeim: $ 584.81 $ 584.81 $ 584.81 Kõigi aegade madalaim: $ 5.56 $ 5.56 $ 5.56 Praegune hind: $ 12.07 $ 12.07 $ 12.07 Lisateave Kylacoin (KCN) hinna kohta

Kylacoin (KCN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kylacoin (KCN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KCN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KCN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KCN tokeni tokenoomikat, avastage KCN tokeni reaalajas hinda!

KCN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KCN võiks suunduda? Meie KCN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KCN tokeni hinna ennustust kohe!

