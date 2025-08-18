Rohkem infot KCN

KCN Hinnainfo

KCN Valge raamat

KCN Ametlik veebisait

KCN Tokenoomika

KCN Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Kylacoin logo

Kylacoin hind (KCN)

Loendis mitteolevad

1 KCN/USD reaalajas hind:

$8.6
$8.6$8.6
+29.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Kylacoin (KCN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:16:29 (UTC+8)

Kylacoin (KCN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 5.59
$ 5.59$ 5.59
24 h madal
$ 9.8
$ 9.8$ 9.8
24 h kõrge

$ 5.59
$ 5.59$ 5.59

$ 9.8
$ 9.8$ 9.8

$ 584.81
$ 584.81$ 584.81

$ 5.56
$ 5.56$ 5.56

+12.89%

+29.51%

-40.49%

-40.49%

Kylacoin (KCN) reaalajas hind on $8.59. Viimase 24 tunni jooksul KCN kaubeldud madalaim $ 5.59 ja kõrgeim $ 9.8 näitab aktiivset turu volatiivsust. KCNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 584.81 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 5.56.

Lüliajalise tootluse osas on KCN muutunud +12.89% viimase tunni jooksul, +29.51% 24 tunni vältel -40.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kylacoin (KCN) – turuteave

$ 64.31K
$ 64.31K$ 64.31K

--
----

$ 180.57K
$ 180.57K$ 180.57K

7.48K
7.48K 7.48K

21,000.0
21,000.0 21,000.0

Kylacoin praegune turukapitalisatsioon on $ 64.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KCN ringlev varu on 7.48K, mille koguvaru on 21000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 180.57K.

Kylacoin (KCN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kylacoin ja USD hinnamuutus $ +1.96.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kylacoin ja USD hinnamuutus $ -3.8178693090.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kylacoin ja USD hinnamuutus $ -4.5418834720.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kylacoin ja USD hinnamuutus $ -17.040127079325256.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +1.96+29.51%
30 päeva$ -3.8178693090-44.44%
60 päeva$ -4.5418834720-52.87%
90 päeva$ -17.040127079325256-66.48%

Mis on Kylacoin (KCN)

What is Kylacoin Kylacoin is a layer 1 blockchain ecosystem with a store of value that promotes scalability and interoperability. What makes Kylacoin unique? Kylacoin promotes scalability and interoperability with a block time of 60 seconds, guaranteeing transactions, and the most secure hash algorithm, SHA3d. Kylacoin was started with a fair launch, no premine, and no ICO. History of your project. The development of Kylacoin started in December 2021, and the chain started working on February 5, 2022. Right after that, we announced the project on Bitcointalk. What’s next for your project? We're going to develop lite wallets for mobile and other platforms, and we're going to develop a token system on the chain with the help of a strong scripting language.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kylacoin (KCN) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Kylacoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kylacoin (KCN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kylacoin (KCN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kylacoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kylacoin hinna ennustust kohe!

KCN kohalike valuutade suhtes

Kylacoin (KCN) tokenoomika

Kylacoin (KCN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KCN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kylacoin (KCN) kohta

Kui palju on Kylacoin (KCN) tänapäeval väärt?
Reaalajas KCN hind USD on 8.59 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KCN/USD hind?
Praegune hind KCN/USD on $ 8.59. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kylacoin turukapitalisatsioon?
KCN turukapitalisatsioon on $ 64.31K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KCN ringlev varu?
KCN ringlev varu on 7.48K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KCN (ATH) hind?
KCN saavutab ATH hinna summas 584.81 USD.
Mis oli kõigi aegade KCN madalaim (ATL) hind?
KCN nägi ATL hinda summas 5.56 USD.
Milline on KCN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KCN kauplemismaht on -- USD.
Kas KCN sel aastal kõrgemale ka suundub?
KCN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KCN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:16:29 (UTC+8)

Kylacoin (KCN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.