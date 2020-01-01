Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) teave Ametlik veebisait: https://kyber.network/ Valge raamat: https://files.kyber.network/Kyber_Protocol_22_April_v0.1.pdf

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.48M $ 4.48M $ 4.48M Koguvaru: $ 11.84M $ 11.84M $ 11.84M Ringlev varu: $ 11.41M $ 11.41M $ 11.41M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.65M $ 4.65M $ 4.65M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.8 $ 5.8 $ 5.8 Kõigi aegade madalaim: $ 0.116184 $ 0.116184 $ 0.116184 Praegune hind: $ 0.393008 $ 0.393008 $ 0.393008 Lisateave Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) hinna kohta

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KNCL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KNCL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KNCL tokeni tokenoomikat, avastage KNCL tokeni reaalajas hinda!

KNCL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KNCL võiks suunduda? Meie KNCL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

