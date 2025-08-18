Rohkem infot KNCL

Kyber Network Crystal Legacy logo

Kyber Network Crystal Legacy hind (KNCL)

Loendis mitteolevad

1 KNCL/USD reaalajas hind:

$0.398194
$0.398194$0.398194
-3.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) reaalajas hinnagraafik
Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.394673
$ 0.394673$ 0.394673
24 h madal
$ 0.421634
$ 0.421634$ 0.421634
24 h kõrge

$ 0.394673
$ 0.394673$ 0.394673

$ 0.421634
$ 0.421634$ 0.421634

$ 5.8
$ 5.8$ 5.8

$ 0.116184
$ 0.116184$ 0.116184

-0.06%

-3.67%

-11.75%

-11.75%

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) reaalajas hind on $0.397174. Viimase 24 tunni jooksul KNCL kaubeldud madalaim $ 0.394673 ja kõrgeim $ 0.421634 näitab aktiivset turu volatiivsust. KNCLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.8 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.116184.

Lüliajalise tootluse osas on KNCL muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -3.67% 24 tunni vältel -11.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) – turuteave

$ 4.53M
$ 4.53M$ 4.53M

--
----

$ 4.70M
$ 4.70M$ 4.70M

11.41M
11.41M 11.41M

11,842,227.31782079
11,842,227.31782079 11,842,227.31782079

Kyber Network Crystal Legacy praegune turukapitalisatsioon on $ 4.53M -- 24 tunnise kauplemismahuga. KNCL ringlev varu on 11.41M, mille koguvaru on 11842227.31782079. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.70M.

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kyber Network Crystal Legacy ja USD hinnamuutus $ -0.0151499971594061.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kyber Network Crystal Legacy ja USD hinnamuutus $ -0.0336495742.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kyber Network Crystal Legacy ja USD hinnamuutus $ +0.0951229346.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kyber Network Crystal Legacy ja USD hinnamuutus $ +0.0357605418479961.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0151499971594061-3.67%
30 päeva$ -0.0336495742-8.47%
60 päeva$ +0.0951229346+23.95%
90 päeva$ +0.0357605418479961+9.89%

Mis on Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Kyber Network Crystal Legacy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kyber Network Crystal Legacy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kyber Network Crystal Legacy hinna ennustust kohe!

KNCL kohalike valuutade suhtes

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) tokenoomika

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KNCL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) kohta

Kui palju on Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) tänapäeval väärt?
Reaalajas KNCL hind USD on 0.397174 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KNCL/USD hind?
Praegune hind KNCL/USD on $ 0.397174. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kyber Network Crystal Legacy turukapitalisatsioon?
KNCL turukapitalisatsioon on $ 4.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KNCL ringlev varu?
KNCL ringlev varu on 11.41M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KNCL (ATH) hind?
KNCL saavutab ATH hinna summas 5.8 USD.
Mis oli kõigi aegade KNCL madalaim (ATL) hind?
KNCL nägi ATL hinda summas 0.116184 USD.
Milline on KNCL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KNCL kauplemismaht on -- USD.
Kas KNCL sel aastal kõrgemale ka suundub?
KNCL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KNCL hinna ennustust.
Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.