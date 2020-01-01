kwantxbt (KWANT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi kwantxbt (KWANT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

kwantxbt (KWANT) teave kwantxbt is a Top Hat AI agent trained on technical analysis. Using image processors and AI, kwantxbt is able to analyze charts and provide valuable data, targets, and learnings to users. Kwant has been training using thousands of available charts across both crypto and traditional equity assets. His knowledge base also includes entire books written on technical analysis. He is designed to help people learn and make informed trading decisions. Ametlik veebisait: https://tophat.one/token/0e8a81e8-249b-418a-97d4-d9d4541550b4 Ostke KWANT kohe!

kwantxbt (KWANT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage kwantxbt (KWANT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 124.24K $ 124.24K $ 124.24K Koguvaru: $ 994.71M $ 994.71M $ 994.71M Ringlev varu: $ 930.19M $ 930.19M $ 930.19M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 132.86K $ 132.86K $ 132.86K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02692442 $ 0.02692442 $ 0.02692442 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00009959 $ 0.00009959 $ 0.00009959 Praegune hind: $ 0.00013384 $ 0.00013384 $ 0.00013384 Lisateave kwantxbt (KWANT) hinna kohta

kwantxbt (KWANT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud kwantxbt (KWANT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KWANT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KWANT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KWANT tokeni tokenoomikat, avastage KWANT tokeni reaalajas hinda!

KWANT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KWANT võiks suunduda? Meie KWANT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KWANT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!