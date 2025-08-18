Rohkem infot KWANT

kwantxbt logo

kwantxbt hind (KWANT)

Loendis mitteolevad

1 KWANT/USD reaalajas hind:

$0.00013206
$0.00013206$0.00013206
-5.70%1D
mexc
USD
kwantxbt (KWANT) reaalajas hinnagraafik
kwantxbt (KWANT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02692442
$ 0.02692442$ 0.02692442

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-5.73%

+6.74%

+6.74%

kwantxbt (KWANT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KWANT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KWANTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02692442 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KWANT muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -5.73% 24 tunni vältel +6.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

kwantxbt (KWANT) – turuteave

$ 122.85K
$ 122.85K$ 122.85K

--
----

$ 131.37K
$ 131.37K$ 131.37K

930.19M
930.19M 930.19M

994,706,436.755825
994,706,436.755825 994,706,436.755825

kwantxbt praegune turukapitalisatsioon on $ 122.85K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KWANT ringlev varu on 930.19M, mille koguvaru on 994706436.755825. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 131.37K.

kwantxbt (KWANT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse kwantxbt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse kwantxbt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse kwantxbt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse kwantxbt ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.73%
30 päeva$ 0+1.71%
60 päeva$ 0-15.36%
90 päeva$ 0--

Mis on kwantxbt (KWANT)

kwantxbt is a Top Hat AI agent trained on technical analysis. Using image processors and AI, kwantxbt is able to analyze charts and provide valuable data, targets, and learnings to users. Kwant has been training using thousands of available charts across both crypto and traditional equity assets. His knowledge base also includes entire books written on technical analysis. He is designed to help people learn and make informed trading decisions.

kwantxbt hinna ennustus (USD)

Kui palju on kwantxbt (KWANT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie kwantxbt (KWANT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida kwantxbt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake kwantxbt hinna ennustust kohe!

KWANT kohalike valuutade suhtes

kwantxbt (KWANT) tokenoomika

kwantxbt (KWANT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KWANT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse kwantxbt (KWANT) kohta

Kui palju on kwantxbt (KWANT) tänapäeval väärt?
Reaalajas KWANT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KWANT/USD hind?
Praegune hind KWANT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on kwantxbt turukapitalisatsioon?
KWANT turukapitalisatsioon on $ 122.85K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KWANT ringlev varu?
KWANT ringlev varu on 930.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KWANT (ATH) hind?
KWANT saavutab ATH hinna summas 0.02692442 USD.
Mis oli kõigi aegade KWANT madalaim (ATL) hind?
KWANT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KWANT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KWANT kauplemismaht on -- USD.
Kas KWANT sel aastal kõrgemale ka suundub?
KWANT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KWANT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.