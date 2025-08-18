Mis on kwantxbt (KWANT)

kwantxbt is a Top Hat AI agent trained on technical analysis. Using image processors and AI, kwantxbt is able to analyze charts and provide valuable data, targets, and learnings to users. Kwant has been training using thousands of available charts across both crypto and traditional equity assets. His knowledge base also includes entire books written on technical analysis. He is designed to help people learn and make informed trading decisions.

Kui palju on kwantxbt (KWANT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie kwantxbt (KWANT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse kwantxbt (KWANT) kohta Kui palju on kwantxbt (KWANT) tänapäeval väärt? Reaalajas KWANT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KWANT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KWANT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on kwantxbt turukapitalisatsioon? KWANT turukapitalisatsioon on $ 122.85K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KWANT ringlev varu? KWANT ringlev varu on 930.19M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KWANT (ATH) hind? KWANT saavutab ATH hinna summas 0.02692442 USD . Mis oli kõigi aegade KWANT madalaim (ATL) hind? KWANT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KWANT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KWANT kauplemismaht on -- USD . Kas KWANT sel aastal kõrgemale ka suundub? KWANT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KWANT hinna ennustust

