Kurobi (KURO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kurobi (KURO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kurobi (KURO) teave Monetise your time: Accept 1:1 call bookings, sell NFT Tickets for live events and get paid in crypto or cash. Ametlik veebisait: https://kurobi.io/ Ostke KURO kohe!

Kurobi (KURO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kurobi (KURO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 356.45 $ 356.45 $ 356.45 Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: $ 25.97M $ 25.97M $ 25.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.49K $ 5.49K $ 5.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.230177 $ 0.230177 $ 0.230177 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Kurobi (KURO) hinna kohta

Kurobi (KURO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kurobi (KURO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KURO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KURO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KURO tokeni tokenoomikat, avastage KURO tokeni reaalajas hinda!

KURO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KURO võiks suunduda? Meie KURO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KURO tokeni hinna ennustust kohe!

