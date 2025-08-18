Kunji Finance hind (KNJ)
Kunji Finance (KNJ) reaalajas hind on $0.02807674. Viimase 24 tunni jooksul KNJ kaubeldud madalaim $ 0.02712503 ja kõrgeim $ 0.02808828 näitab aktiivset turu volatiivsust. KNJkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.650349 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01289265.
Lüliajalise tootluse osas on KNJ muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, +3.51% 24 tunni vältel +1.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kunji Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 1.24M -- 24 tunnise kauplemismahuga. KNJ ringlev varu on 44.01M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.81M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Kunji Finance ja USD hinnamuutus $ +0.00095118.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kunji Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0078518428.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kunji Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0075929303.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kunji Finance ja USD hinnamuutus $ +0.00741464568562495.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00095118
|+3.51%
|30 päeva
|$ -0.0078518428
|-27.96%
|60 päeva
|$ -0.0075929303
|-27.04%
|90 päeva
|$ +0.00741464568562495
|+35.89%
What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.