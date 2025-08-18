Mis on Kunji Finance (KNJ)

What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token

Üksuse Kunji Finance (KNJ) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kunji Finance (KNJ) tokenoomika

Kunji Finance (KNJ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KNJ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kunji Finance (KNJ) kohta Kui palju on Kunji Finance (KNJ) tänapäeval väärt? Reaalajas KNJ hind USD on 0.02807674 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KNJ/USD hind? $ 0.02807674 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KNJ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kunji Finance turukapitalisatsioon? KNJ turukapitalisatsioon on $ 1.24M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KNJ ringlev varu? KNJ ringlev varu on 44.01M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KNJ (ATH) hind? KNJ saavutab ATH hinna summas 0.650349 USD . Mis oli kõigi aegade KNJ madalaim (ATL) hind? KNJ nägi ATL hinda summas 0.01289265 USD . Milline on KNJ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KNJ kauplemismaht on -- USD . Kas KNJ sel aastal kõrgemale ka suundub? KNJ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KNJ hinna ennustust

