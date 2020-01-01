Kunci Coin (KUNCI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kunci Coin (KUNCI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kunci Coin (KUNCI) teave Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world. Ametlik veebisait: https://kuncicoin.com/ Valge raamat: https://kriprod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/assets/WHITEPAPER_KUNCICOIN_ENG_V2__100222.pdf Ostke KUNCI kohe!

Kunci Coin (KUNCI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kunci Coin (KUNCI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.43K $ 1.43K $ 1.43K Koguvaru: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Ringlev varu: $ 7.77M $ 7.77M $ 7.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 736.98K $ 736.98K $ 736.98K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.932116 $ 0.932116 $ 0.932116 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00018424 $ 0.00018424 $ 0.00018424 Lisateave Kunci Coin (KUNCI) hinna kohta

Kunci Coin (KUNCI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kunci Coin (KUNCI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KUNCI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KUNCI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KUNCI tokeni tokenoomikat, avastage KUNCI tokeni reaalajas hinda!

KUNCI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KUNCI võiks suunduda? Meie KUNCI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KUNCI tokeni hinna ennustust kohe!

