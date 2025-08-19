Rohkem infot KUNCI

KUNCI Hinnainfo

KUNCI Valge raamat

KUNCI Ametlik veebisait

KUNCI Tokenoomika

KUNCI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Kunci Coin logo

Kunci Coin hind (KUNCI)

Loendis mitteolevad

1 KUNCI/USD reaalajas hind:

$0.00023615
$0.00023615$0.00023615
+27.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Kunci Coin (KUNCI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:50:35 (UTC+8)

Kunci Coin (KUNCI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.932116
$ 0.932116$ 0.932116

$ 0
$ 0$ 0

+28.07%

+27.73%

+27.70%

+27.70%

Kunci Coin (KUNCI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KUNCI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KUNCIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.932116 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KUNCI muutunud +28.07% viimase tunni jooksul, +27.73% 24 tunni vältel +27.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kunci Coin (KUNCI) – turuteave

$ 1.83K
$ 1.83K$ 1.83K

--
----

$ 944.58K
$ 944.58K$ 944.58K

7.77M
7.77M 7.77M

3,999,999,998.28341
3,999,999,998.28341 3,999,999,998.28341

Kunci Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.83K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KUNCI ringlev varu on 7.77M, mille koguvaru on 3999999998.28341. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 944.58K.

Kunci Coin (KUNCI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kunci Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kunci Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kunci Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kunci Coin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+27.73%
30 päeva$ 0-2.45%
60 päeva$ 0-1.58%
90 päeva$ 0--

Mis on Kunci Coin (KUNCI)

Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kunci Coin (KUNCI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Kunci Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kunci Coin (KUNCI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kunci Coin (KUNCI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kunci Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kunci Coin hinna ennustust kohe!

KUNCI kohalike valuutade suhtes

Kunci Coin (KUNCI) tokenoomika

Kunci Coin (KUNCI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KUNCI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kunci Coin (KUNCI) kohta

Kui palju on Kunci Coin (KUNCI) tänapäeval väärt?
Reaalajas KUNCI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KUNCI/USD hind?
Praegune hind KUNCI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kunci Coin turukapitalisatsioon?
KUNCI turukapitalisatsioon on $ 1.83K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KUNCI ringlev varu?
KUNCI ringlev varu on 7.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KUNCI (ATH) hind?
KUNCI saavutab ATH hinna summas 0.932116 USD.
Mis oli kõigi aegade KUNCI madalaim (ATL) hind?
KUNCI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KUNCI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KUNCI kauplemismaht on -- USD.
Kas KUNCI sel aastal kõrgemale ka suundub?
KUNCI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KUNCI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:50:35 (UTC+8)

Kunci Coin (KUNCI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.