Mis on Kunci Coin (KUNCI)

Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world.

Üksuse Kunci Coin (KUNCI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kunci Coin (KUNCI) tokenoomika

Kunci Coin (KUNCI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KUNCI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kunci Coin (KUNCI) kohta Kui palju on Kunci Coin (KUNCI) tänapäeval väärt? Reaalajas KUNCI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KUNCI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KUNCI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kunci Coin turukapitalisatsioon? KUNCI turukapitalisatsioon on $ 1.83K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KUNCI ringlev varu? KUNCI ringlev varu on 7.77M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KUNCI (ATH) hind? KUNCI saavutab ATH hinna summas 0.932116 USD . Mis oli kõigi aegade KUNCI madalaim (ATL) hind? KUNCI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KUNCI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KUNCI kauplemismaht on -- USD . Kas KUNCI sel aastal kõrgemale ka suundub? KUNCI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KUNCI hinna ennustust

