Kumala Herris (MAWA) teave Kumala Herris is a satirical crypto project that brings together humor, politics, and blockchain innovation. Inspired by the hypothetical presidency of Kamala Harris, the project turns political quirks into a decentralized meme economy. With "executive orders" as NFTs and a tokenomics system based on "policy pivots," Kumala Herris invites users to laugh, trade, and engage in playful debates over governance proposals. It's a wild, decentralized "presidency" where every trade is a filibuster, every vote is a campaign, and the only thing more volatile than the market is the daily political Ametlik veebisait: https://mawasol.live/ Ostke MAWA kohe!

Kumala Herris (MAWA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kumala Herris (MAWA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.15K $ 4.15K $ 4.15K Koguvaru: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Ringlev varu: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.15K $ 4.15K $ 4.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00885213 $ 0.00885213 $ 0.00885213 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Kumala Herris (MAWA) hinna kohta

Kumala Herris (MAWA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kumala Herris (MAWA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAWA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAWA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAWA tokeni tokenoomikat, avastage MAWA tokeni reaalajas hinda!

MAWA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAWA võiks suunduda? Meie MAWA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MAWA tokeni hinna ennustust kohe!

