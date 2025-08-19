Mis on Kumala Herris (MAWA)

Kumala Herris is a satirical crypto project that brings together humor, politics, and blockchain innovation. Inspired by the hypothetical presidency of Kamala Harris, the project turns political quirks into a decentralized meme economy. With "executive orders" as NFTs and a tokenomics system based on "policy pivots," Kumala Herris invites users to laugh, trade, and engage in playful debates over governance proposals. It's a wild, decentralized "presidency" where every trade is a filibuster, every vote is a campaign, and the only thing more volatile than the market is the daily political

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kumala Herris (MAWA) allikas Ametlik veebisait

Kumala Herris hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kumala Herris (MAWA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kumala Herris (MAWA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kumala Herris nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kumala Herris hinna ennustust kohe!

MAWA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Kumala Herris (MAWA) tokenoomika

Kumala Herris (MAWA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAWA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kumala Herris (MAWA) kohta Kui palju on Kumala Herris (MAWA) tänapäeval väärt? Reaalajas MAWA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MAWA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MAWA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kumala Herris turukapitalisatsioon? MAWA turukapitalisatsioon on $ 4.15K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MAWA ringlev varu? MAWA ringlev varu on 999.68M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAWA (ATH) hind? MAWA saavutab ATH hinna summas 0.00885213 USD . Mis oli kõigi aegade MAWA madalaim (ATL) hind? MAWA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MAWA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MAWA kauplemismaht on -- USD . Kas MAWA sel aastal kõrgemale ka suundub? MAWA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAWA hinna ennustust

Kumala Herris (MAWA) Olulised valdkonna uudised