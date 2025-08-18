Mis on KumaDex Token (DKUMA)

Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KumaDex Token (DKUMA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

KumaDex Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on KumaDex Token (DKUMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KumaDex Token (DKUMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KumaDex Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KumaDex Token hinna ennustust kohe!

DKUMA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

KumaDex Token (DKUMA) tokenoomika

KumaDex Token (DKUMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DKUMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KumaDex Token (DKUMA) kohta Kui palju on KumaDex Token (DKUMA) tänapäeval väärt? Reaalajas DKUMA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DKUMA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DKUMA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KumaDex Token turukapitalisatsioon? DKUMA turukapitalisatsioon on $ 47.85K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DKUMA ringlev varu? DKUMA ringlev varu on 732.20M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DKUMA (ATH) hind? DKUMA saavutab ATH hinna summas 0.00452426 USD . Mis oli kõigi aegade DKUMA madalaim (ATL) hind? DKUMA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DKUMA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DKUMA kauplemismaht on -- USD . Kas DKUMA sel aastal kõrgemale ka suundub? DKUMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DKUMA hinna ennustust

KumaDex Token (DKUMA) Olulised valdkonna uudised