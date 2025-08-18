Rohkem infot KUMA

Kuma World hind (KUMA)

1 KUMA/USD reaalajas hind:

--
----
-3.50%1D
USD
Kuma World (KUMA) reaalajas hinnagraafik
Kuma World (KUMA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.40%

-3.51%

+11.47%

+11.47%

Kuma World (KUMA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KUMA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KUMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KUMA muutunud -1.40% viimase tunni jooksul, -3.51% 24 tunni vältel +11.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kuma World (KUMA) – turuteave

$ 236.85K
$ 236.85K$ 236.85K

--
----

$ 344.26K
$ 344.26K$ 344.26K

687.98B
687.98B 687.98B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Kuma World praegune turukapitalisatsioon on $ 236.85K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KUMA ringlev varu on 687.98B, mille koguvaru on 1000000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 344.26K.

Kuma World (KUMA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kuma World ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kuma World ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kuma World ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kuma World ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.51%
30 päeva$ 0+10.81%
60 päeva$ 0+69.73%
90 päeva$ 0--

Mis on Kuma World (KUMA)

Kuma World celebrates cultural diversity and digital creativity by encouraging users to showcase their unique perspectives from different locations through photos, artwork, or videos. The project aims to create a global mosaic of experiences, fostering collective exploration and a vibrant community centered on discovery and creativity using custom AI Agent. AI Agent will help community to learn more about the project with the dedicated support using the AI.

Üksuse Kuma World (KUMA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Kuma World hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kuma World (KUMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kuma World (KUMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kuma World nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kuma World hinna ennustust kohe!

KUMA kohalike valuutade suhtes

Kuma World (KUMA) tokenoomika

Kuma World (KUMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KUMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kuma World (KUMA) kohta

Kui palju on Kuma World (KUMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas KUMA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KUMA/USD hind?
Praegune hind KUMA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kuma World turukapitalisatsioon?
KUMA turukapitalisatsioon on $ 236.85K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KUMA ringlev varu?
KUMA ringlev varu on 687.98B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KUMA (ATH) hind?
KUMA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade KUMA madalaim (ATL) hind?
KUMA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KUMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KUMA kauplemismaht on -- USD.
Kas KUMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
KUMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KUMA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.