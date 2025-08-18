Rohkem infot KUMA

Kuma Inu logo

Kuma Inu hind (KUMA)

Loendis mitteolevad

1 KUMA/USD reaalajas hind:

--
----
-4.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Kuma Inu (KUMA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:55:22 (UTC+8)

Kuma Inu (KUMA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.14%

-5.35%

-2.90%

-2.90%

Kuma Inu (KUMA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KUMA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KUMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KUMA muutunud -1.14% viimase tunni jooksul, -5.35% 24 tunni vältel -2.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kuma Inu (KUMA) – turuteave

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

--
----

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

398.78T
398.78T 398.78T

491,490,111,925,534.7
491,490,111,925,534.7 491,490,111,925,534.7

Kuma Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 1.34M -- 24 tunnise kauplemismahuga. KUMA ringlev varu on 398.78T, mille koguvaru on 491490111925534.7. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.65M.

Kuma Inu (KUMA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kuma Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kuma Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kuma Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kuma Inu ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.35%
30 päeva$ 0+5.98%
60 päeva$ 0+47.56%
90 päeva$ 0--

Mis on Kuma Inu (KUMA)

Decentralized Meme Tokens that grew into a vibrant ecosystem.

Üksuse Kuma Inu (KUMA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Kuma Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kuma Inu (KUMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kuma Inu (KUMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kuma Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kuma Inu hinna ennustust kohe!

KUMA kohalike valuutade suhtes

Kuma Inu (KUMA) tokenoomika

Kuma Inu (KUMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KUMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kuma Inu (KUMA) kohta

Kui palju on Kuma Inu (KUMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas KUMA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KUMA/USD hind?
Praegune hind KUMA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kuma Inu turukapitalisatsioon?
KUMA turukapitalisatsioon on $ 1.34M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KUMA ringlev varu?
KUMA ringlev varu on 398.78T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KUMA (ATH) hind?
KUMA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade KUMA madalaim (ATL) hind?
KUMA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KUMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KUMA kauplemismaht on -- USD.
Kas KUMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
KUMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KUMA hinna ennustust.
Kuma Inu (KUMA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.