Kuma is an Ethereum-based meme token. It's designed to engage a community through decentralized, meme-driven activities.Originally conceived as a playful meme coin, Kuma has evolved into a vibrant ecosystem with community-driven initiatives. Kuma aims to blend humor with real utility, fostering a strong community spirit among its holders.The token is not just about the laughs; it's built around a community-centric model where governance and decision-making are powered by token holders.

Kui palju on Kuma (KUMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kuma (KUMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Kuma (KUMA) tokenoomika

Kuma (KUMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kuma (KUMA) kohta Kui palju on Kuma (KUMA) tänapäeval väärt? Reaalajas KUMA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KUMA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KUMA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kuma turukapitalisatsioon? KUMA turukapitalisatsioon on $ 28.40K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KUMA ringlev varu? KUMA ringlev varu on 420.69B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KUMA (ATH) hind? KUMA saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade KUMA madalaim (ATL) hind? KUMA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KUMA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KUMA kauplemismaht on -- USD . Kas KUMA sel aastal kõrgemale ka suundub? KUMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KUMA hinna ennustust

