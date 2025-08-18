Rohkem infot KULU

KULU Hinnainfo

KULU Ametlik veebisait

KULU Tokenoomika

KULU Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Kulu the Pangolin logo

Kulu the Pangolin hind (KULU)

Loendis mitteolevad

1 KULU/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Kulu the Pangolin (KULU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:06:16 (UTC+8)

Kulu the Pangolin (KULU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Kulu the Pangolin (KULU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KULU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KULUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KULU muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kulu the Pangolin (KULU) – turuteave

$ 18.06K
$ 18.06K$ 18.06K

--
----

$ 18.06K
$ 18.06K$ 18.06K

930.30M
930.30M 930.30M

930,296,362.97508
930,296,362.97508 930,296,362.97508

Kulu the Pangolin praegune turukapitalisatsioon on $ 18.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KULU ringlev varu on 930.30M, mille koguvaru on 930296362.97508. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.06K.

Kulu the Pangolin (KULU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kulu the Pangolin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kulu the Pangolin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kulu the Pangolin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kulu the Pangolin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-27.08%
60 päeva$ 0-27.30%
90 päeva$ 0--

Mis on Kulu the Pangolin (KULU)

Kulu the Pangolin is a crypto project on the networkis a crypto project on the Solana network that features the character of Kulu, a cartoon pangolin inspired by a real-life threat to pangolins—the world's most illegally trafficked mammal. Through Kulu's story, this project aims to raise awareness about the threat of pangolin extinction, by combining digital assets and wildlife conservation efforts in a creative and impactful way.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kulu the Pangolin (KULU) allikas

Ametlik veebisait

Kulu the Pangolin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kulu the Pangolin (KULU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kulu the Pangolin (KULU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kulu the Pangolin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kulu the Pangolin hinna ennustust kohe!

KULU kohalike valuutade suhtes

Kulu the Pangolin (KULU) tokenoomika

Kulu the Pangolin (KULU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KULU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kulu the Pangolin (KULU) kohta

Kui palju on Kulu the Pangolin (KULU) tänapäeval väärt?
Reaalajas KULU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KULU/USD hind?
Praegune hind KULU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kulu the Pangolin turukapitalisatsioon?
KULU turukapitalisatsioon on $ 18.06K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KULU ringlev varu?
KULU ringlev varu on 930.30M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KULU (ATH) hind?
KULU saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade KULU madalaim (ATL) hind?
KULU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KULU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KULU kauplemismaht on -- USD.
Kas KULU sel aastal kõrgemale ka suundub?
KULU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KULU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:06:16 (UTC+8)

Kulu the Pangolin (KULU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.