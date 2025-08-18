Mis on Kulu the Pangolin (KULU)

Kulu the Pangolin is a crypto project on the networkis a crypto project on the Solana network that features the character of Kulu, a cartoon pangolin inspired by a real-life threat to pangolins—the world's most illegally trafficked mammal. Through Kulu's story, this project aims to raise awareness about the threat of pangolin extinction, by combining digital assets and wildlife conservation efforts in a creative and impactful way.

Kulu the Pangolin (KULU) tokenoomika

Kulu the Pangolin (KULU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KULU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kulu the Pangolin (KULU) kohta Kui palju on Kulu the Pangolin (KULU) tänapäeval väärt? Reaalajas KULU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KULU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KULU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kulu the Pangolin turukapitalisatsioon? KULU turukapitalisatsioon on $ 18.06K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KULU ringlev varu? KULU ringlev varu on 930.30M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KULU (ATH) hind? KULU saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade KULU madalaim (ATL) hind? KULU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KULU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KULU kauplemismaht on -- USD . Kas KULU sel aastal kõrgemale ka suundub? KULU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KULU hinna ennustust

