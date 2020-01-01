Kudai (KUDAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kudai (KUDAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kudai (KUDAI) teave Created by the GMX Blueberry Club, Kudai is a community-driven experience blending automated trading, DeFi, and a build-in-public approach. The Kudai token represents ownership of the Kudai AI agent, contributing to its mission. By generating diverse revenue streams and crypto AI-powered strategies, Kudai’s ultimate goal is to become the wealthiest AI agent in the Web3 space to give back to its community and token holders. Ametlik veebisait: https://www.kudai.io Ostke KUDAI kohe!

Kudai (KUDAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kudai (KUDAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00021726 $ 0.00021726 $ 0.00021726 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000063 $ 0.0000063 $ 0.0000063 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Kudai (KUDAI) hinna kohta

Kudai (KUDAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kudai (KUDAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KUDAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KUDAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KUDAI tokeni tokenoomikat, avastage KUDAI tokeni reaalajas hinda!

KUDAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KUDAI võiks suunduda? Meie KUDAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KUDAI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!