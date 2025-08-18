Mis on Kudai (KUDAI)

Created by the GMX Blueberry Club, Kudai is a community-driven experience blending automated trading, DeFi, and a build-in-public approach. The Kudai token represents ownership of the Kudai AI agent, contributing to its mission. By generating diverse revenue streams and crypto AI-powered strategies, Kudai’s ultimate goal is to become the wealthiest AI agent in the Web3 space to give back to its community and token holders.

Üksuse Kudai (KUDAI) allikas Ametlik veebisait

Kudai hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kudai (KUDAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kudai (KUDAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kudai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

KUDAI kohalike valuutade suhtes

Kudai (KUDAI) tokenoomika

Kudai (KUDAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KUDAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kudai (KUDAI) kohta Kui palju on Kudai (KUDAI) tänapäeval väärt? Reaalajas KUDAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KUDAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KUDAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kudai turukapitalisatsioon? KUDAI turukapitalisatsioon on $ 1.12M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KUDAI ringlev varu? KUDAI ringlev varu on 100.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KUDAI (ATH) hind? KUDAI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade KUDAI madalaim (ATL) hind? KUDAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KUDAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KUDAI kauplemismaht on -- USD . Kas KUDAI sel aastal kõrgemale ka suundub? KUDAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KUDAI hinna ennustust

