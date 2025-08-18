Mis on KUB Coin (KUB)

The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand’s leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach.

Üksuse KUB Coin (KUB) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

KUB Coin (KUB) tokenoomika

KUB Coin (KUB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KUB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KUB Coin (KUB) kohta Kui palju on KUB Coin (KUB) tänapäeval väärt? Reaalajas KUB hind USD on 1.51 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KUB/USD hind? $ 1.51 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KUB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KUB Coin turukapitalisatsioon? KUB turukapitalisatsioon on $ 133.63M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KUB ringlev varu? KUB ringlev varu on 88.85M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KUB (ATH) hind? KUB saavutab ATH hinna summas 17.24 USD . Mis oli kõigi aegade KUB madalaim (ATL) hind? KUB nägi ATL hinda summas 0.381968 USD . Milline on KUB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KUB kauplemismaht on -- USD . Kas KUB sel aastal kõrgemale ka suundub? KUB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KUB hinna ennustust

