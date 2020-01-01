Krypton DAO (KRD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Krypton DAO (KRD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Krypton DAO (KRD) teave The Krypton DAO is the world's first decentralized community alliance platform with DAO governance. Ametlik veebisait: https://krypton.homes/ Ostke KRD kohe!

Krypton DAO (KRD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Krypton DAO (KRD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 102.46M $ 102.46M $ 102.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 110.11M $ 110.11M $ 110.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.1 $ 4.1 $ 4.1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01072743 $ 0.01072743 $ 0.01072743 Praegune hind: $ 0.01101128 $ 0.01101128 $ 0.01101128 Lisateave Krypton DAO (KRD) hinna kohta

Krypton DAO (KRD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Krypton DAO (KRD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KRD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KRD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KRD tokeni tokenoomikat, avastage KRD tokeni reaalajas hinda!

KRD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KRD võiks suunduda? Meie KRD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KRD tokeni hinna ennustust kohe!

