Kryptokrona (XKR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kryptokrona (XKR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kryptokrona (XKR) teave Kryptokrona exists to secure and simplify our future economic system. Sending and receiving money should not be expensive or slow. We work with open source code that allows you to be involved and improve the money of the future. Ametlik veebisait: https://kryptokrona.se/en/home/ Ostke XKR kohe!

Kryptokrona (XKR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kryptokrona (XKR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 500.02K $ 500.02K $ 500.02K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 608.96M $ 608.96M $ 608.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 821.10K $ 821.10K $ 821.10K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.292784 $ 0.292784 $ 0.292784 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0008211 $ 0.0008211 $ 0.0008211 Lisateave Kryptokrona (XKR) hinna kohta

Kryptokrona (XKR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kryptokrona (XKR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XKR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XKR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XKR tokeni tokenoomikat, avastage XKR tokeni reaalajas hinda!

XKR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XKR võiks suunduda? Meie XKR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XKR tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!