Kryptokrona hind (XKR)

1 XKR/USD reaalajas hind:

$0.00080722
$0.00080722
+26.70%1D
Kryptokrona (XKR) reaalajas hinnagraafik
Kryptokrona (XKR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.43%

+26.78%

+28.37%

+28.37%

Kryptokrona (XKR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul XKR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. XKRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.292784 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on XKR muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, +26.78% 24 tunni vältel +28.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kryptokrona (XKR) – turuteave

Kryptokrona praegune turukapitalisatsioon on $ 489.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XKR ringlev varu on 608.96M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 804.21K.

Kryptokrona (XKR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kryptokrona ja USD hinnamuutus $ +0.00017051.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kryptokrona ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kryptokrona ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kryptokrona ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00017051+26.78%
30 päeva$ 0-11.87%
60 päeva$ 0-39.89%
90 päeva$ 0--

Mis on Kryptokrona (XKR)

Kryptokrona exists to secure and simplify our future economic system. Sending and receiving money should not be expensive or slow. We work with open source code that allows you to be involved and improve the money of the future.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kryptokrona hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kryptokrona (XKR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kryptokrona (XKR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kryptokrona nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kryptokrona hinna ennustust kohe!

Kryptokrona (XKR) tokenoomika

Kryptokrona (XKR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XKR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kryptokrona (XKR) kohta

Kui palju on Kryptokrona (XKR) tänapäeval väärt?
Reaalajas XKR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XKR/USD hind?
Praegune hind XKR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kryptokrona turukapitalisatsioon?
XKR turukapitalisatsioon on $ 489.73K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XKR ringlev varu?
XKR ringlev varu on 608.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XKR (ATH) hind?
XKR saavutab ATH hinna summas 0.292784 USD.
Mis oli kõigi aegade XKR madalaim (ATL) hind?
XKR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on XKR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XKR kauplemismaht on -- USD.
Kas XKR sel aastal kõrgemale ka suundub?
XKR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XKR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.