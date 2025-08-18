Mis on Kryptokrona (XKR)

Kryptokrona exists to secure and simplify our future economic system. Sending and receiving money should not be expensive or slow. We work with open source code that allows you to be involved and improve the money of the future.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kryptokrona (XKR) allikas Ametlik veebisait

Kryptokrona hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kryptokrona (XKR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kryptokrona (XKR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kryptokrona nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kryptokrona hinna ennustust kohe!

XKR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Kryptokrona (XKR) tokenoomika

Kryptokrona (XKR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XKR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kryptokrona (XKR) kohta Kui palju on Kryptokrona (XKR) tänapäeval väärt? Reaalajas XKR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XKR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XKR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kryptokrona turukapitalisatsioon? XKR turukapitalisatsioon on $ 489.73K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XKR ringlev varu? XKR ringlev varu on 608.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XKR (ATH) hind? XKR saavutab ATH hinna summas 0.292784 USD . Mis oli kõigi aegade XKR madalaim (ATL) hind? XKR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on XKR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XKR kauplemismaht on -- USD . Kas XKR sel aastal kõrgemale ka suundub? XKR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XKR hinna ennustust

Kryptokrona (XKR) Olulised valdkonna uudised