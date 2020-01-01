Kroak on Kaspa (KROAK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kroak on Kaspa (KROAK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kroak on Kaspa (KROAK) teave $KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto. Ametlik veebisait: https://www.kroakonkaspa.com/ Ostke KROAK kohe!

Kroak on Kaspa (KROAK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kroak on Kaspa (KROAK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 429.73K $ 429.73K $ 429.73K Koguvaru: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Ringlev varu: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 429.73K $ 429.73K $ 429.73K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00371105 $ 0.00371105 $ 0.00371105 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00062139 $ 0.00062139 $ 0.00062139 Lisateave Kroak on Kaspa (KROAK) hinna kohta

Kroak on Kaspa (KROAK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kroak on Kaspa (KROAK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KROAK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KROAK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KROAK tokeni tokenoomikat, avastage KROAK tokeni reaalajas hinda!

KROAK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KROAK võiks suunduda? Meie KROAK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KROAK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!