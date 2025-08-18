Kroak on Kaspa (KROAK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.00060848 $ 0.00060848 $ 0.00060848 24 h madal $ 0.0007281 $ 0.0007281 $ 0.0007281 24 h kõrge 24 h madal $ 0.00060848$ 0.00060848 $ 0.00060848 24 h kõrge $ 0.0007281$ 0.0007281 $ 0.0007281 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.00371105$ 0.00371105 $ 0.00371105 Madalaim hind $ 0.00014012$ 0.00014012 $ 0.00014012 Hinnamuutus (1 h) -2.11% Hinnamuutus (1 p) -15.07% Hinnamuutus (7 p) +49.29% Hinnamuutus (7 p) +49.29%

Kroak on Kaspa (KROAK) reaalajas hind on $0.00061122. Viimase 24 tunni jooksul KROAK kaubeldud madalaim $ 0.00060848 ja kõrgeim $ 0.0007281 näitab aktiivset turu volatiivsust. KROAKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00371105 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00014012.

Lüliajalise tootluse osas on KROAK muutunud -2.11% viimase tunni jooksul, -15.07% 24 tunni vältel +49.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kroak on Kaspa (KROAK) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 421.74K$ 421.74K $ 421.74K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 421.74K$ 421.74K $ 421.74K Ringlev varu 690.00M 690.00M 690.00M Koguvaru 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

Kroak on Kaspa praegune turukapitalisatsioon on $ 421.74K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KROAK ringlev varu on 690.00M, mille koguvaru on 690000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 421.74K.