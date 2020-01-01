Kris (KRIS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kris (KRIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kris (KRIS) teave Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards. Key Features: Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit. Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects. Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications. Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders. ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access. Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership. Ametlik veebisait: https://kristoken.xyz Valge raamat: https://kristoken.xyz/roadmap

Kris (KRIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kris (KRIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 249.41K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 249.41K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00024941

Kris (KRIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kris (KRIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KRIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KRIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KRIS tokeni tokenoomikat, avastage KRIS tokeni reaalajas hinda!

KRIS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KRIS võiks suunduda? Meie KRIS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

