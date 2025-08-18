Mis on Kris (KRIS)

Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards. Key Features: Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit. Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects. Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications. Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders. ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access. Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kris (KRIS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kris hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kris (KRIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kris (KRIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kris nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kris hinna ennustust kohe!

KRIS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Kris (KRIS) tokenoomika

Kris (KRIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KRIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kris (KRIS) kohta Kui palju on Kris (KRIS) tänapäeval väärt? Reaalajas KRIS hind USD on 0.0002394 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KRIS/USD hind? $ 0.0002394 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KRIS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kris turukapitalisatsioon? KRIS turukapitalisatsioon on $ 240.00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KRIS ringlev varu? KRIS ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KRIS (ATH) hind? KRIS saavutab ATH hinna summas 0.00028013 USD . Mis oli kõigi aegade KRIS madalaim (ATL) hind? KRIS nägi ATL hinda summas 0.00006735 USD . Milline on KRIS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KRIS kauplemismaht on -- USD . Kas KRIS sel aastal kõrgemale ka suundub? KRIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KRIS hinna ennustust

Kris (KRIS) Olulised valdkonna uudised