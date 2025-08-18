Mis on Krex (KREX)

The Krex Project is a groundbreaking fusion of storytelling, cryptocurrency, and advanced blockchain technology, designed to revolutionize the way we view digital ecosystems. At its core, it blends a vibrant fictional narrative with real-world crypto innovation, creating a unique and engaging platform for investors and enthusiasts alike. Key Highlights: The Visionary Leader – Krex: Krex, a half-human, half-reptile cryptographer, is the central figure of this project. His mission? To secure the Kaspa blockchain while empowering the crypto community through innovation, inclusivity, and unparalleled opportunities. KREX Token: The project is anchored by the KREX Token, a revolutionary asset built on the KRC-20 network. It offers not just wealth-building opportunities but also unique perks like digital superpowers, exclusive club memberships, and access to special features on the Kasparex platform. Kasparex Ecosystem: A hub for creativity and growth, Kasparex.com is the ultimate platform for: Launching new tokens tied to the ongoing story. Supporting community-driven initiatives. Offering tools for project creation and collaboration. Dynamic Narrative: The project introduces a story-driven approach where every token, character, and feature is part of a larger narrative called "Krex's Chronicles". Investors not only benefit financially but also become part of an evolving tale within Kaspaland, making the experience immersive and rewarding. XEN-B Club: An exclusive group for the most loyal and high-net-worth investors, offering unparalleled networking opportunities and access to premium features, airdrops, and decision-making in the Kasparex ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Krex (KREX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Krex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Krex (KREX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Krex (KREX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Krex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Krex hinna ennustust kohe!

KREX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Krex (KREX) tokenoomika

Krex (KREX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KREX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Krex (KREX) kohta Kui palju on Krex (KREX) tänapäeval väärt? Reaalajas KREX hind USD on 0.00001575 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KREX/USD hind? $ 0.00001575 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KREX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Krex turukapitalisatsioon? KREX turukapitalisatsioon on $ 331.15K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KREX ringlev varu? KREX ringlev varu on 21.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KREX (ATH) hind? KREX saavutab ATH hinna summas 0.00016145 USD . Mis oli kõigi aegade KREX madalaim (ATL) hind? KREX nägi ATL hinda summas 0.00000702 USD . Milline on KREX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KREX kauplemismaht on -- USD . Kas KREX sel aastal kõrgemale ka suundub? KREX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KREX hinna ennustust

Krex (KREX) Olulised valdkonna uudised