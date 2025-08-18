Mis on Krasnalcoin (KC)

Polish memecoin. Through a fun form, we want to interest a wider group of potential users in blockchain technology. Our coin's name is humorous and often used ironically by financial advisors to mock crypto projects, with 'Gnomecoin' being seen as something small and without value. By embracing this name, we aim to prove them wrong in front of the entire Polish community, both enthusiasts and critics alike!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Krasnalcoin (KC) kohta Kui palju on Krasnalcoin (KC) tänapäeval väärt? Reaalajas KC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Krasnalcoin turukapitalisatsioon? KC turukapitalisatsioon on $ 145.56K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KC ringlev varu? KC ringlev varu on 978.51M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KC (ATH) hind? KC saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade KC madalaim (ATL) hind? KC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KC kauplemismaht on -- USD . Kas KC sel aastal kõrgemale ka suundub? KC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KC hinna ennustust

