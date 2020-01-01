KPOP (KPOP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KPOP (KPOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KPOP (KPOP) teave Celebrating the culture of KPOP on Solana, KPOP is a token that represents the advancement and globalization of KPOP throughout the world. The community is built upon a mutual appreciation of the music, dancing, and the proliferation of KPOP media in addition to meme markets on Solana. This token is not endorsed by any KPOP companies or groups, it is a Solana token made by KPOP fans for KPOP fans. Ametlik veebisait: https://kpop.quest Ostke KPOP kohe!

KPOP (KPOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KPOP (KPOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 41.19K $ 41.19K $ 41.19K Koguvaru: $ 823.21M $ 823.21M $ 823.21M Ringlev varu: $ 823.21M $ 823.21M $ 823.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 41.19K $ 41.19K $ 41.19K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00331472 $ 0.00331472 $ 0.00331472 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave KPOP (KPOP) hinna kohta

KPOP (KPOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KPOP (KPOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KPOP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KPOP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KPOP tokeni tokenoomikat, avastage KPOP tokeni reaalajas hinda!

KPOP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KPOP võiks suunduda? Meie KPOP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KPOP tokeni hinna ennustust kohe!

