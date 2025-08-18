Rohkem infot KPOP

KPOP logo

KPOP hind (KPOP)

Loendis mitteolevad

1 KPOP/USD reaalajas hind:

--
----
-11.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
KPOP (KPOP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:48:36 (UTC+8)

KPOP (KPOP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00331472
$ 0.00331472$ 0.00331472

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-11.08%

-10.65%

-10.65%

KPOP (KPOP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KPOP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KPOPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00331472 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KPOP muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, -11.08% 24 tunni vältel -10.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KPOP (KPOP) – turuteave

$ 43.08K
$ 43.08K$ 43.08K

--
----

$ 43.08K
$ 43.08K$ 43.08K

823.26M
823.26M 823.26M

823,260,648.8759243
823,260,648.8759243 823,260,648.8759243

KPOP praegune turukapitalisatsioon on $ 43.08K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KPOP ringlev varu on 823.26M, mille koguvaru on 823260648.8759243. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.08K.

KPOP (KPOP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KPOP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KPOP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KPOP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KPOP ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-11.08%
30 päeva$ 0-25.79%
60 päeva$ 0-2.78%
90 päeva$ 0--

Mis on KPOP (KPOP)

Celebrating the culture of KPOP on Solana, KPOP is a token that represents the advancement and globalization of KPOP throughout the world. The community is built upon a mutual appreciation of the music, dancing, and the proliferation of KPOP media in addition to meme markets on Solana. This token is not endorsed by any KPOP companies or groups, it is a Solana token made by KPOP fans for KPOP fans.

Üksuse KPOP (KPOP) allikas

Ametlik veebisait

KPOP hinna ennustus (USD)

Kui palju on KPOP (KPOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KPOP (KPOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KPOP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KPOP hinna ennustust kohe!

KPOP kohalike valuutade suhtes

KPOP (KPOP) tokenoomika

KPOP (KPOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KPOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KPOP (KPOP) kohta

Kui palju on KPOP (KPOP) tänapäeval väärt?
Reaalajas KPOP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KPOP/USD hind?
Praegune hind KPOP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KPOP turukapitalisatsioon?
KPOP turukapitalisatsioon on $ 43.08K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KPOP ringlev varu?
KPOP ringlev varu on 823.26M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KPOP (ATH) hind?
KPOP saavutab ATH hinna summas 0.00331472 USD.
Mis oli kõigi aegade KPOP madalaim (ATL) hind?
KPOP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KPOP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KPOP kauplemismaht on -- USD.
Kas KPOP sel aastal kõrgemale ka suundub?
KPOP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KPOP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.