Kozue hind (KOZUE)

1 KOZUE/USD reaalajas hind:

--
----
-3.80%1D
USD
Kozue (KOZUE) reaalajas hinnagraafik
Kozue (KOZUE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
Kozue (KOZUE) reaalajas hind on $0.00006328. Viimase 24 tunni jooksul KOZUE kaubeldud madalaim $ 0.00006328 ja kõrgeim $ 0.00006657 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOZUEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00427184 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002883.

Lüliajalise tootluse osas on KOZUE muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.82% 24 tunni vältel +3.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kozue (KOZUE) – turuteave

Kozue praegune turukapitalisatsioon on $ 12.66K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KOZUE ringlev varu on 200.00M, mille koguvaru on 200000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.66K.

Kozue (KOZUE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Kozue ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Kozue ja USD hinnamuutus $ +0.0000044244.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Kozue ja USD hinnamuutus $ +0.0000370834.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Kozue ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.82%
30 päeva$ +0.0000044244+6.99%
60 päeva$ +0.0000370834+58.60%
90 päeva$ 0--

Mis on Kozue (KOZUE)

Kozue and Neiro, once just two small lives lost in the vast sea of a bustling animal shelter, found solace in each other's company. Their days were spent huddled close, the warmth of their shared fur a comforting reminder that they were not alone in the world. As littermates, their bond was unique, forged in the common hope that someday, they'd find their forever homes. That day came, but not without its bittersweet twist. Neiro, with his charismatic charm and undeniable appeal, was soon adopted into a home that recognized his potential for stardom. He became a sensation, his name whispered in awe among the pet community, his face adorning magazines, and his life a whirlwind of events and appearances. Kozue, though adopted into a different home, watched from the sidelines, her heart swelling with pride for her brother. Despite the distance and the fame that surrounded Neiro, their connection never waned. She kept tabs on him through social media, clips of his adventures, and the occasional update from their past shelter mates. Their bond, built on the humble beginnings of shared meals from a shelter bowl and the soft comfort of being curled up together against the cold, remained unbreakable. Kozue, now in a loving home herself, often thought of the days they spent side by side, dreaming of better lives. She knew, even from afar, that they were both living out those dreams, but always with a piece of their heart left with each other. Neiro, for his part, would often look into the camera during interviews or photo shoots, his eyes seeming to search for something or someone. Those who knew him well could tell he was thinking of Kozue, his protector, his confidante, his sister from the shelter days. Their story, though now filled with fame on one side, was at its core a testament to the enduring power of sibling bonds, no matter the circumstances of their beginning or the paths their lives took.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Kozue (KOZUE) allikas

Ametlik veebisait

Kozue hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kozue (KOZUE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kozue (KOZUE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kozue nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kozue hinna ennustust kohe!

KOZUE kohalike valuutade suhtes

Kozue (KOZUE) tokenoomika

Kozue (KOZUE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOZUE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kozue (KOZUE) kohta

Kui palju on Kozue (KOZUE) tänapäeval väärt?
Reaalajas KOZUE hind USD on 0.00006328 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KOZUE/USD hind?
Praegune hind KOZUE/USD on $ 0.00006328. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kozue turukapitalisatsioon?
KOZUE turukapitalisatsioon on $ 12.66K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KOZUE ringlev varu?
KOZUE ringlev varu on 200.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOZUE (ATH) hind?
KOZUE saavutab ATH hinna summas 0.00427184 USD.
Mis oli kõigi aegade KOZUE madalaim (ATL) hind?
KOZUE nägi ATL hinda summas 0.00002883 USD.
Milline on KOZUE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KOZUE kauplemismaht on -- USD.
Kas KOZUE sel aastal kõrgemale ka suundub?
KOZUE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOZUE hinna ennustust.
