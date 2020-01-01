Kovin Segnocchi (KOVIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kovin Segnocchi (KOVIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kovin Segnocchi (KOVIN) teave Avalanche is no longer comparable to anything else in the crypto space. It's absolutely in its own new category of performant, flexible, multi-vm compute. It is becoming the first, true "decentralized AWS" of the crypto space, and nothing compares. Kovin Segnocchi, 2024. Ametlik veebisait: https://kovin.lol/ Ostke KOVIN kohe!

Kovin Segnocchi (KOVIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kovin Segnocchi (KOVIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 44.01K $ 44.01K $ 44.01K Koguvaru: $ 69.42B $ 69.42B $ 69.42B Ringlev varu: $ 69.42B $ 69.42B $ 69.42B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 44.01K $ 44.01K $ 44.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Kovin Segnocchi (KOVIN) hinna kohta

Kovin Segnocchi (KOVIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kovin Segnocchi (KOVIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KOVIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KOVIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KOVIN tokeni tokenoomikat, avastage KOVIN tokeni reaalajas hinda!

KOVIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KOVIN võiks suunduda? Meie KOVIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KOVIN tokeni hinna ennustust kohe!

