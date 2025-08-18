Mis on Koro Go (KORO)

KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Koro Go (KORO) allikas Ametlik veebisait

Koro Go hinna ennustus (USD)

Kui palju on Koro Go (KORO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Koro Go (KORO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Koro Go nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Koro Go hinna ennustust kohe!

KORO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Koro Go (KORO) tokenoomika

Koro Go (KORO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KORO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Koro Go (KORO) kohta Kui palju on Koro Go (KORO) tänapäeval väärt? Reaalajas KORO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KORO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KORO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Koro Go turukapitalisatsioon? KORO turukapitalisatsioon on $ 8.26K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KORO ringlev varu? KORO ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KORO (ATH) hind? KORO saavutab ATH hinna summas 0.00323435 USD . Mis oli kõigi aegade KORO madalaim (ATL) hind? KORO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KORO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KORO kauplemismaht on -- USD . Kas KORO sel aastal kõrgemale ka suundub? KORO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KORO hinna ennustust

Koro Go (KORO) Olulised valdkonna uudised