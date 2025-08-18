Rohkem infot KOOKY

KOOKY hind (KOOKY)

1 KOOKY/USD reaalajas hind:

--
----
-0.10%1D
KOOKY (KOOKY) reaalajas hinnagraafik
KOOKY (KOOKY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000706
$ 0.00000706
24 h madal
$ 0.0000071
$ 0.0000071
24 h kõrge

$ 0.00000706
$ 0.00000706

$ 0.0000071
$ 0.0000071

$ 0.0007541
$ 0.0007541

$ 0.00000384
$ 0.00000384

-0.13%

-0.13%

+7.80%

+7.80%

KOOKY (KOOKY) reaalajas hind on $0.00000706. Viimase 24 tunni jooksul KOOKY kaubeldud madalaim $ 0.00000706 ja kõrgeim $ 0.0000071 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOOKYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0007541 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000384.

Lüliajalise tootluse osas on KOOKY muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel +7.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KOOKY (KOOKY) – turuteave

$ 7.06K
$ 7.06K

--
----

$ 7.06K
$ 7.06K

999.96M
999.96M

999,955,161.0
999,955,161.0

KOOKY praegune turukapitalisatsioon on $ 7.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KOOKY ringlev varu on 999.96M, mille koguvaru on 999955161.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.06K.

KOOKY (KOOKY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KOOKY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KOOKY ja USD hinnamuutus $ -0.0000000696.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KOOKY ja USD hinnamuutus $ +0.0000016732.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KOOKY ja USD hinnamuutus $ 0.

Periood Muutus (USD) Muutus (%)
Täna$ 0-0.13%
30 päeva$ -0.0000000696-0.98%
60 päeva$ +0.0000016732+23.70%
90 päeva$ 0--

Mis on KOOKY (KOOKY)

Just annoying green monkey on Solana

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KOOKY (KOOKY) allikas

Ametlik veebisait

KOOKY hinna ennustus (USD)

Kui palju on KOOKY (KOOKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KOOKY (KOOKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KOOKY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KOOKY hinna ennustust kohe!

KOOKY kohalike valuutade suhtes

KOOKY (KOOKY) tokenoomika

KOOKY (KOOKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOOKY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KOOKY (KOOKY) kohta

Kui palju on KOOKY (KOOKY) tänapäeval väärt?
Reaalajas KOOKY hind USD on 0.00000706 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KOOKY/USD hind?
Praegune hind KOOKY/USD on $ 0.00000706. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KOOKY turukapitalisatsioon?
KOOKY turukapitalisatsioon on $ 7.06K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KOOKY ringlev varu?
KOOKY ringlev varu on 999.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOOKY (ATH) hind?
KOOKY saavutab ATH hinna summas 0.0007541 USD.
Mis oli kõigi aegade KOOKY madalaim (ATL) hind?
KOOKY nägi ATL hinda summas 0.00000384 USD.
Milline on KOOKY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KOOKY kauplemismaht on -- USD.
Kas KOOKY sel aastal kõrgemale ka suundub?
KOOKY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOOKY hinna ennustust.
