Kontos (KOS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kontos (KOS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kontos (KOS) teave Kontos is a zk-powered and AI-enhanced chain-abstraction infrastructure powered Zecrey Labs. Kontos especially focus on the following abstractions: account, asset, chain and action abstractions. Its superior architecture enables users to enjoy numerous features, including gas-less transactions, asset-less operations, and key-less with higher security. By offering a single account for multiple blockchains, Kontos simplifies the usability of blockchain-based applications and provides an easy entry point into the world of web3. It streamlines managing and trading assets across networks. It simplifies cross-chain transactions with innovative chain, account, asset, and action abstractions, revolutionizing multi-chain navigation. With these unique features, Kontos is revolutionizing the traditional blockchain ecosystem and paving the way for the decentralized future. We’re also backed by top investors: Binance Labs, Spartan Group, Shima Capital, Fenbushi Capital, .etc. Ametlik veebisait: https://www.kontos.io Ostke KOS kohe!

Kontos (KOS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kontos (KOS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 282.55K $ 282.55K $ 282.55K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 189.64M $ 189.64M $ 189.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00111339 $ 0.00111339 $ 0.00111339 Praegune hind: $ 0.00148994 $ 0.00148994 $ 0.00148994 Lisateave Kontos (KOS) hinna kohta

Kontos (KOS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kontos (KOS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KOS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KOS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KOS tokeni tokenoomikat, avastage KOS tokeni reaalajas hinda!

KOS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KOS võiks suunduda? Meie KOS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KOS tokeni hinna ennustust kohe!

